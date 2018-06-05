ОАО «Борисовдрев» выпустило спички с «не экспортной» этикеткой
ОАО «Борисовдрев» выпустило спички с этикетками, на которых изображены награды СССР времен Великой Отечественной войны.
Среди них самая распространенная медаль – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». На лицевой стороне медали размещено изображение Сталина в форме маршала Советского Союза и надпись «Наше дело правое мы победили», пишет ex-press.by
Известно, что во многих сопредельных странах, в частности, в Украине, куда направляется немалая часть экспорта борисовских спичек, весьма негативно относятся к подобным изображениям.
Впрочем, в любом случае для борисовских спичек со Сталиным остается весьма обширный российский рынок.
21:20 05/06/2018
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