В Чернобыльской зоне пожар. Горит сухая трава
Сегодня утром в Чернобыльской зоне на территории Украины загорелась сухая трава. Пожар распространился на лесной массив.
Украинские спасатели задействовали почти 30 единиц техники и 126 человек. Среди техники – 2 самолета и один вертолет. Авиация совершила 10 сбросов, в общей сложности на пожар вылили 41 тонну воды.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что радиационный фон находится в пределах нормы, передает "Белсат".
20:15 05/06/2018
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