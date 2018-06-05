В Чернобыльской зоне пожар. Горит сухая трава

Украинские спасатели задействовали почти 30 единиц техники и 126 человек. Среди техники – 2 самолета и один вертолет. Авиация совершила 10 сбросов, в общей сложности на пожар вылили 41 тонну воды.





Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что радиационный фон находится в пределах нормы, передает "Белсат"



