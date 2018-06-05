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В Чернобыльской зоне пожар. Горит сухая трава

Сегодня утром в Чернобыльской зоне на территории Украины загорелась сухая трава. Пожар распространился на лесной массив.

Украинские спасатели задействовали почти 30 единиц техники и 126 человек. Среди техники – 2 самолета и один вертолет. Авиация совершила 10 сбросов, в общей сложности на пожар вылили 41 тонну воды.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что радиационный фон находится в пределах нормы, передает "Белсат".


20:15 05/06/2018






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