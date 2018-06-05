Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Проезд в общественном транспорте можно будет оплатить смартфоном

Инновации шагают по стране и общественному транспорту. В Беларуси году хотят запустить сервис по оплате проезда смартфоном.

Есть только одно «но» – для расчетов понадобится бесплатная виртуальная карта от velcom, пишет TUT.by

Как это работает

Подносите смартфон к терминалу, списываются деньги, на экране появляются данные о платеже. Сервис будет работать на технологии Host Card Emulation и только с телефонами на Андроиде. Платить можно только на терминалах с поддержкой NFC. Кроме проезда, рассчитаться можно будет за товары и услуги в магазинах и заведениях общепита.

Когда будет готово

Сервис по оплате проезда в общественном транспорте хотят запустить до конца года. Velcom выступит эмитентом виртуальной карточки, которая будет выпускаться совместно с системой Visa и Банком «Решение». Воспользоваться сервисом сможет абонент любого беларуского оператора связи.

19:53 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё