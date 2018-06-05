Проезд в общественном транспорте можно будет оплатить смартфоном

Есть только одно «но» – для расчетов понадобится бесплатная виртуальная карта от velcom, пишет TUT.by





Как это работает





Подносите смартфон к терминалу, списываются деньги, на экране появляются данные о платеже. Сервис будет работать на технологии Host Card Emulation и только с телефонами на Андроиде. Платить можно только на терминалах с поддержкой NFC. Кроме проезда, рассчитаться можно будет за товары и услуги в магазинах и заведениях общепита.





Когда будет готово





Сервис по оплате проезда в общественном транспорте хотят запустить до конца года. Velcom выступит эмитентом виртуальной карточки, которая будет выпускаться совместно с системой Visa и Банком «Решение». Воспользоваться сервисом сможет абонент любого беларуского оператора связи.