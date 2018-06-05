Белорусский язык хочет сдавать почти втрое меньше абитуриентов, чем русский
На централизованное тестирование в этом году в Беларуси зарегистрировались 82471 абитуриент. Из них сдавать родной белорусский язык будут только 24 908 человек, историю Беларуси – 22 248.
Такую информацию озвучил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
«Больше всего желающих сдавать русский язык и математику – 66907 и 45209 абитуриентов соответственно. На третьем месте английский язык – 27 554 человека », – сообщил чиновник.
Перед белорусским языком и историей в списке абитуриентов идут физика – с 25553 желающими, и биология – с около 27 тысячами абитуриентов.
Централизованное тестирование начнется в Беларуси 12 июня с белорусского языка.
По информации belta.by
19:37 05/06/2018
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