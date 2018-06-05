Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Белорусский язык хочет сдавать почти втрое меньше абитуриентов, чем русский

На централизованное тестирование в этом году в Беларуси зарегистрировались 82471 абитуриент. Из них сдавать родной белорусский язык будут только 24 908 человек, историю Беларуси – 22 248.

Такую информацию озвучил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Больше всего желающих сдавать русский язык и математику – 66907 и 45209 абитуриентов соответственно. На третьем месте английский язык – 27 554 человека », – сообщил чиновник.

Перед белорусским языком и историей в списке абитуриентов идут физика – с 25553 желающими, и биология – с около 27 тысячами абитуриентов.

Централизованное тестирование начнется в Беларуси 12 июня с белорусского языка.

По информации belta.by

19:37 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё