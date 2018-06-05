Такую информацию озвучил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.





«Больше всего желающих сдавать русский язык и математику – 66907 и 45209 абитуриентов соответственно. На третьем месте английский язык – 27 554 человека », – сообщил чиновник.





Перед белорусским языком и историей в списке абитуриентов идут физика – с 25553 желающими, и биология – с около 27 тысячами абитуриентов.





Централизованное тестирование начнется в Беларуси 12 июня с белорусского языка.