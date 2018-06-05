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Житель Малориты во время прогулки с внуками нашел останки 11 человек

В песке он заметил фрагменты костей и позвонил в милицию.
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Происшествие случилось в понедельник, 4 июня. На место приезжали специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Они и сделали предварительный вывод, что найдены останки 10 мужчин и 1 женщины. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, по результатам которой можно будет приблизительно сказать, когда люди были там похоронены.

Местные жители вспоминают, что во время Второй мировой войны в этом районе проходили бои, передает "Еврорадио".

19:22 05/06/2018






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