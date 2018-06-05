51-летний француз начал заплыв через Тихий океан

Лекомту предстоит преодолеть расстояние около 8800 километров до Сан-Франциско. Предполагается, что путешествие продлится около полугода. Маршрут пролегает, в частности, через Большое тихоокеанское мусорное пятно, пишет The Washington Post.





Лекомт намерен плыть по 8 часов в день, преодолевая около 48 километров (30 миль) с помощью Северо-Тихоокеанского течения. Спать и есть он будет на сопровождающей его лодке. Помощники Лекомта будут отмечать с помощью GPS место, в котором он будет вылезать из воды, и возвращать его туда для следующего отрезка.





Подготовка заплыва заняла более шести лет. В случае успеха Лекомт станет первым человеком, переплывшим Тихий океан.





Его поджидают опасности в виде акул, шторма, множества медуз и очень низких температур. Он надеется привлечь внимание к проблеме изменения климата; группа ученых будет проводить исследование во время заплыва (англ. яз.).





В 1998 году Бенуа Лекомт первым переплыл Атлантический океан за 73 дня. Книга рекордов Гиннесса не засчитала это достижение из-за того, что часть расстояния он фактически проплыл на лодке сопровождения.