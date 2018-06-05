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Хотел заработать: минчанин разорял гнезда диких птиц и доставал птенцов

В конце мая в Минске поймали с поличным минчанина, который торговал птенцами ястреба. Оказалось, он доставал птиц из гнезда и надеялся на этом заработать. Но «покупателями» оказались орнитологи и инспекторы охраны природы.

Об этом пишет организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Объявление о продаже птенцов увидела в соцсетях сотрудница общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Продавец рассказал, что продает ястреба-тетеревятника и ястреба-перепелятника, но документов на них нет.

Когда птенцы вылупились и подросли, мужчина предложил ей выкупить одного. Сотрудница организации отправилась на контрольную закупку в компании трех инспекторов Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира.


На месте выяснилось, что птенца достали из гнезда. «На тот момент ему было всего около двух недель, и он должен был еще три недели находиться в гнезде», — рассказали специалисты.

Птицу конфисковали, ее вернут в дикую природу — к новым родителям в заказник «Красный Бор» (Витебская область). В отношении минчанина начат административный процесс.

«Изымать диких зверей и птиц из природы запрещено законом, но люди иногда идут на это ради наживы или просто по глупости. Штрафы за это предусмотрены немалые. Например, только ущерб от незаконного изъятия из дикой природы ястреба оценивается в 70 базовых величин [более 1700 рублей]. Причем неважно, яйцо, птенец или это взрослая птица», — говорят орнитологи.

В Минприроды напомнили, что у продавцов диких животных и птиц обязательно должно быть свидетельство о регистрации особи. Если она завезена из другой страны и входит в список СИТЕС (а это ночные и хищные птицы, почти все виды попугаев), то нужна еще и копия сертификата СИТЕС. Без этих документов торговать запрещено. Если человек отказывается их предоставить, следует обратиться в территориальный орган Минприроды.

TUT.BY
18:54 05/06/2018






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