По материалам дела, 36-летний руководитель брал взятки не только деньгами. Коммерческая структура оплатила банкет на его день рождения стоимостью 700 рублей. Еще один эпизод взяточничества касается оплаты застолья обвиняемого с другом — 65 рублей. Всего ему вменяется получение взяток на сумму 1,6 тыс. рублей.





Все четыре эпизода датируются 2017 годом. Предъявленное обвинение в коррупции прокурор счел обоснованным, дело направлено в суд.





Обвиняемый по-прежнему находится под стражей.