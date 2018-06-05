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Брал деньгами и банкетами. За что будут судить экс-руководителя "Могилевдрева"

За коррупцию будут судить исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев». По версии следствия, он распоряжался в первую очередь рассчитываться по долгам с организациями, которые давали ему взятки.

По материалам дела, 36-летний руководитель брал взятки не только деньгами. Коммерческая структура оплатила банкет на его день рождения стоимостью 700 рублей. Еще один эпизод взяточничества касается оплаты застолья обвиняемого с другом — 65 рублей. Всего ему вменяется получение взяток на сумму 1,6 тыс. рублей.

Все четыре эпизода датируются 2017 годом. Предъявленное обвинение в коррупции прокурор счел обоснованным, дело направлено в суд.

Обвиняемый по-прежнему находится под стражей.

Источник: TUT.BY
18:24 05/06/2018






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