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Младенец попал в больницу с ожогами лица второй степени - прабабка окропила «святой» водой

Религиозная женщина хранила «святую воду» в бутылке из-под уксуса.

В Жлобинскую райбольницу в ночь с 3 на 4 июня поступил ребенок младше одного года. Врачи диагностировали ожоги второй степени.

Вскоре родственники малыша выяснили причину ожога - прабабушка ополоснула малыша святой водой. Выяснилось, что религиозная женщина хранила свою «святую воду» в бутылке из-под уксуса. Очевидно, она не удосужилась стерилизовать тару или хотя бы промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило, чтобы повредить нежную кожу младенца.

Сейчас малыш проходит лечение и идет на поправку. Бабушкиными молитвами и усилиями медиков, - сообщают «Сильные новости».

18:30 05/06/2018






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