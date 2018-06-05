В милиции подчеркнули, что начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно. Выходит, все высланные по сети видео и фото нарушений ПДД без личного визита в отделение не имеют веса, пишет auto.onliner.by





«Электронная форма подачи заявления предусмотрена только для обращений, направляемых в адрес электронной почты организации в порядке Закона РБ „Об обращениях граждан и юридических лиц“, — аргументируют в ГУВД Мингорисполкома. — В соответствии со статьями 2 и 15 действие этого Закона не распространяется на обращения, подлежащие рассмотрению в соответствии с законодательством, определяющим порядок ведения административного процесса. А заявления о нарушении ПДД содержат вопросы, подлежащие рассмотрению именно в порядке административного законодательства».









«Порядок рассмотрения таких заявлений регламентирован нормами ПИКоАП, — объяснили в милиции. — В соответствии со статьями 9.1 и 9.2 ПИКоАП поводами к началу административного процесса являются письменное либо устное заявление (заносится в протокол), подписанные физлицом. Электронная форма подачи заявлений ПИКоАП не предусмотрена, начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно»





Обращения по фактам нарушений ПДД будут оставлены без рассмотрения по существу, резюмируют в Главном управлении внутренних дел. Предлагают в случае личного выявления нарушений Правил обращаться в дежурную часть ближайшего РУВД либо сообщать о правонарушении по телефону 102 (круглосуточно).



