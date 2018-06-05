Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Ресторан на костях» не открылся. Защита Куропат продолжится завтра

В Куропатах состоялась мобилизация активистов — но вопреки прогнозам ресторан так и не открылся.

«Ресторан на костях» не открылся. Защита Куропат продолжится завтра
1 из 12
Около мемориала Куропаты защитники памятника провели очередной пикет напротив ресторана "Поедем поедим" (ранее известный как "Бульбаш-холл").  В Куропатах собралось 11 человек. Среди них: Павел Северинец, Ольга Николайчик, Нина Богинская, Анна Смилевич, Анна Шапутько, Леонид Кулаков, пишет "Наша Нива".

По информации Павла Северинца, сегодня в 15 часов должно было состояться торжественное открытие заведения. Об этом политику рассказали сотрудники ресторана.

Однако, как передает Радио "Свобода", в 15.00 торжественного открытия так и не произошло. Около ресторана продолжают нести вахту около десятка активистов.


Пикетчики сделали на асфальте возле ресторана надпись "Кабак на костях. Поедим?". Капитан милиции, который отказался представиться, сфотографировал надпись, а потом попросил Ольгу Миколайчик дать объяснения по поводу него. После отказа активистки милиционер уехал. Позже эту надпись стали смывать работники ресторана.


Ранее предполагалось, что ресторан откроется 1 июня. Потом дату перенесли на несколько дней. Администрация ресторана не собирается отказываться от открытия заведения.
#1#
17:05 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё