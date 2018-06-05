«Ресторан на костях» не открылся. Защита Куропат продолжится завтра
В Куропатах состоялась мобилизация активистов — но вопреки прогнозам ресторан так и не открылся.
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Около мемориала Куропаты защитники памятника провели очередной пикет напротив ресторана "Поедем поедим" (ранее известный как "Бульбаш-холл"). В Куропатах собралось 11 человек. Среди них: Павел Северинец, Ольга Николайчик, Нина Богинская, Анна Смилевич, Анна Шапутько, Леонид Кулаков, пишет "Наша Нива".
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По информации Павла Северинца, сегодня в 15 часов должно было состояться торжественное открытие заведения. Об этом политику рассказали сотрудники ресторана.
Однако, как передает Радио "Свобода", в 15.00 торжественного открытия так и не произошло. Около ресторана продолжают нести вахту около десятка активистов.
Пикетчики сделали на асфальте возле ресторана надпись "Кабак на костях. Поедим?". Капитан милиции, который отказался представиться, сфотографировал надпись, а потом попросил Ольгу Миколайчик дать объяснения по поводу него. После отказа активистки милиционер уехал. Позже эту надпись стали смывать работники ресторана.
Ранее предполагалось, что ресторан откроется 1 июня. Потом дату перенесли на несколько дней. Администрация ресторана не собирается отказываться от открытия заведения.
Фото "Наша Нива"
17:05 05/06/2018
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