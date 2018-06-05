«Ресторан на костях» не открылся. Защита Куропат продолжится завтра

По информации Павла Северинца, сегодня в 15 часов должно было состояться торжественное открытие заведения. Об этом политику рассказали сотрудники ресторана.





Однако, как передает Радио "Свобода" , в 15.00 торжественного открытия так и не произошло. Около ресторана продолжают нести вахту около десятка активистов.









Пикетчики сделали на асфальте возле ресторана надпись "Кабак на костях. Поедим?". Капитан милиции, который отказался представиться, сфотографировал надпись, а потом попросил Ольгу Миколайчик дать объяснения по поводу него. После отказа активистки милиционер уехал. Позже эту надпись стали смывать работники ресторана.









Ранее предполагалось, что ресторан откроется 1 июня. Потом дату перенесли на несколько дней. Администрация ресторана не собирается отказываться от открытия заведения.