Очередной приговор-328: в Могилеве 18-летней девушке дали 8 лет

5 июня суд Октябрьского района города Могилева рассмотрел дело Ульяны и признал ее виновной в незаконном обороте психотропных веществ. Суд счел, что подсудимая «приобрела и сбыла кристаллическое вещество, в составе которого находились особо опасные психотропы». За это ей присудили 8 лет исправительной колонии общего режима без конфискации имущества, передает "Белсат"





День своего совершеннолетия Ульяна встретила в Могилевской тюрьме № 4. Своей вины она не признает и говорит, что никакого преступления не совершала.









Последнее слово





«Наркотики – это страшно, с ними нужно бороться, но не такими способами. Те, кто действительно употребляют и занимаются сбытом наркотиков, ходят на свободе, а я сейчас сижу за решеткой. В тюрьме жизни нет, а я настоящей жизни еще не видела. Прошу не наказывать меня», – так Ульяна обратилась к судье в своем последнем слове.





Прокурор просил наказать Ульяну 11 годами заключения. Смягчающих факторов сторона обвинения не усмотрела, а в качестве отягчающих назвала корыстный мотив. По мнению же адвокатов, в деле отсутствуют доказательства корысти: Ульяна не взяла себе ни деньги, ни наркотики.









Ребенок продает психотропы взрослому наркоману?





По версии следствия, несовершеннолетняя Ульяна через интернет предложила взрослому, неоднократно судимому за наркотики гражданину Хомченко приобрести у нее психотропные вещества. Тот передал информацию оперативному сотруднику Максиму Лысякову, который и решал устроить проверочную закупку.





Подставным покупателем и был Хомченко. 20 ноября 2017 г. он передал Ульяне помеченные деньги, чтобы та положила их на интернет-кошелек, а затем поехала в лес за закладкой с наркотиками. Эту закладку Хомченко забрал у Ульяны на частной квартире.





Версия Ульяны иная: 20 ноября она встретила ранее известных ей Хомченко и Соколову, которые на тот момент были сожителями. Хомченко сослался на сломанный телефон и попросил воспользоваться телефоном Ульяны. Он заказал наркотики и поручил девушкам сходить положить деньги на электронный кошелек. Дал им 100 рублей. Ульяна и Соколова положили деньги, а затем поехали в лес искать закладку. С пакетом они поехали на квартиру к Хомченко и Соколовой, где Соколова открыла пакет и попросила Ульяну отдать его содержимое Хомченко.









Премия 1800 рублей за каждый такой приговор





Родители Ульяны говорят, что были готовы к обвинительному приговору, так как видели, как идет процесс. Объяснения свидетелей они считают ложными.





«Я знаю, что за каждого такого осужденного по 328 статье, и не важно, что это еще ребенок, выписывают 1800 рублей премии. Им нужны эти приговоры ради выполнения планов и чтобы заработать деньги. Люди просто делают себе карьеру. А то, что здесь произошло – это полная подстава. Мы будем обжаловать этот приговор. А с завтрашнего дня я начинаю голодовку», – говорит отец Ульяны Сергей.





В деле рассматривается и доказывается только один факт – проверочная закупка. Оперативник Максим Лысяков ссылается на информацию о причастности Ульяны к сбыту наркотиков, но не приводит конкретные факты. А значит, по словам адвокатов, процедура проведена с нарушением законодательства, поскольку не было оснований для проведения проверочной закупки. Ульяна даже не стояла на учете в наркологическом диспансере.





Закон запрещает подстрекать к преступлению, а именно так и было сделано во время проверочной закупки, считают адвокаты. Ульяна заявила в суде, что она не предлагала приобрести наркотики, это подставной покупатель (между прочим, ее хороший знакомый, к которому Ульяна имела доверие) просил помочь приобрести их.





«Дознаватель Максим Лысяков – самый заинтересованный в обвинительном исходе дела человек: он получил оперативную информацию, руководил контрольной закупкой, опрашивал всех свидетелей. Этот человек привлек себе в помощь представителей общественности, которых использовал в подобных делах уже не раз. Это стандартная схема: следователь, подставной покупатель и представитель общественности – все знакомы между собой, а значит, в каком-то плане зависимы друг от друга», – заявляет в суде адвокат.









Проверочную закупку осуществляли наркоманы?





По словам родителей Ульяны, на момент проведения проверочной закупки Хомченко и Соколова были сожителями, но на суде они говорили, что не знают друг друга. Родители осужденной утверждают, что Хомченко неоднократно сидел за наркотики, а Соколова под воздействием психотропных веществ прыгнула из окна и сломала ноги.





На суде Хомченко опрашивали без присутствующих. Родители Ульяны заявляют, что кроме их дочери Хомченко таким же образом подставлял и других людей, им точно известно о случае, когда с подачи Хомченко 25-летнюю женщину осудили по 328 статье на 10 лет заключения.





Меры конфиденциальности применяются в случае, если существует угроза жизни или здоровью свидетелей. В материалах дела отсутствуют доказательства, что такая угроза существовала в этом случае. Смысла скрывать настоящие имена свидетелей тоже не было – Ульяна с ними была знакома и знала не только имена, но и их места жительства.





Адвокаты Ульяны доказывают, что эти меры применены не в целях безопасности, а чтобы опросить свидетелей в закрытом судебном заседании и скрыть ложные показания.









Ждали 3 месяца, чтобы возбудить дело





Проверочную закупку совершили в ноябре 2017 года. А уголовное дело против Ульяны было возбуждено только в феврале. Зачем понадобилось ждать 3 месяца?





«А потому что показатели 2017 года уже были выполнены, – заявил на суде адвокат Ульяны, – и дело решили перебросить на 2018 год».





Прокурор в качестве отягчающего фактора назвал корысть поступка, но она осталась не доказана, считают адвокаты. Ульяна Голубцова в ходе проверочной закупки не получила ни денег, ни наркотиков. Хомченко передал ей деньги, которые она положила на указанный им электронный кошелек.





Родители рассказывают, что Ульяна посещала секцию женского футбола, имела много друзей, была очень коммуникативной. На момент задержания Ульяна была студенткой первого курса заочного отделения Могилевского государственного университета продовольствия.