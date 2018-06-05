Белорусские туристы не могут зарегистрироваться для подачи на польскую визу — с проблемами сталкиваются при обращении как через визовый центр, так и через само консульство.





Лето — традиционный сезон отпусков и заграничных поездок. Впрочем, отдыха в Европе может лишиться приличная часть белорусов: многие жалуются на невозможность получить польский "шенген".





"Хотел податься на визу "за покупками", так как действующая подходит к концу. Очень сложно зарегистрироваться на подачу в визовый центр — постоянно говорят, что нет дат. Знакомый сказал, что в мае звонил на протяжении двух недель и записался на середину июля. На самом сайте посольства даты выбраны аж до 31 июля", — пожаловался белорус Роман.





Действительно, на сайте визового центра дат для регистрации нет — ни в Минске, ни в Бресте, ни в других областных центрах. "Нет дат ни по одной цели. Будут даты — будет норм работать", — написал на форуме один из путешественников.





Sputnik обратился с вопросом о происходящем к одному из туристических агентств, оказывающих услуги по оформлению шенгенских виз. "Все верно. Записи на сайте по всей Беларуси пока вообще нет", — ответили в турагентстве.





Ни в колл-центр, ни в консульство дозвониться не удалось. Пока причины появившейся проблемы неизвестны. Как и то, смогут ли белорусы получить польскую визу или им придется экстренно пользоваться услугами посольств других стран.









Ежегодно Польша выдает белорусам десятки тысяч шенгенских виз — цифры доходят до четырехсот тысяч. Среди стран Европы Польша — явный лидер по количеству выданных гражданам Беларуси виз.