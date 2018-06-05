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Посевная на Витебщине закончилась 10 уголовными делами

В ходе проверки деятельности предприятий агропромышленного комплекса Витебской области во время посевной возбуждено 10 уголовных дел.

Всего с середины марта в регионе выявили 20 правонарушений по линии борьбы с экономическими преступлениями и уголовного розыска, связанных с проведением весенне-полевых работ.

В половине случаев преступления связаны с разукомплектованием сельхозтехники и кражей запасных частей к ней, хищением горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

По пяти уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями, мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась. По трем иным были задержаны два директора и водитель сельхозпредприятий. 

Ранее сообщалось об аресте и водворении в СИЗО трех руководителей колхозов в Бешенковичском, Ушачском и Россонском районах.

Кроме того в течение 2018 года было составлено 175 административных протоколов по статье 10.5 КоАП за хищения на сельхозпредприятиях. В 40 случаях «несуны» присваивали казенное горючее, в ходе проверок милиции удалось вернуть 1831 литров топлива, передает «ННВ» 



15:19 05/06/2018






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