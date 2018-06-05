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Инструктор по фитнесу из Березино... гнал самогон

Инспекторы милиции Березинского РОВД обнаружили на прошедшей неделе несколько самогонных аппаратов. Один из них принадлежал инструктору по фитнесу из Березино.

Как отметил заместитель начальника Березинского РОВД Николай Автухов, производством самопального алкоголя грешат не только сельские пенсионеры, но и более молодые жители города. Так, в многоквартирном доме в городе Березино выявлен самогонный аппарат и 5 литров самогона у мужчины, который работает инструктором по фитнесу, передает mlyn.by

Кроме того, мини-производство и 40 литров браги инспекторы обнаружили у пенсионера из агрогородка Любушаны. Еще 15 литров браги «нашлись» у 81-летней жительницы деревни Новая Мошаница.

По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты правовые решения.

15:08 05/06/2018






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