Инструктор по фитнесу из Березино... гнал самогон

Как отметил заместитель начальника Березинского РОВД Николай Автухов, производством самопального алкоголя грешат не только сельские пенсионеры, но и более молодые жители города. Так, в многоквартирном доме в городе Березино выявлен самогонный аппарат и 5 литров самогона у мужчины, который работает инструктором по фитнесу, передает mlyn.by





Кроме того, мини-производство и 40 литров браги инспекторы обнаружили у пенсионера из агрогородка Любушаны. Еще 15 литров браги «нашлись» у 81-летней жительницы деревни Новая Мошаница.





По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты правовые решения.