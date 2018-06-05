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Госпошлину "отвяжут" от техосмотра? Минтранс ждет изменений к началу 2019 года

Игнорирование процедуры техосмотра, которое в Беларуси стало тотальным, снова беспокоит структуры власти.

Министерство транспорта и коммуникаций в связи с происходящим считает необходимым "отвязать" уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра. Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Наша позиция - отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается", - сообщил министр, отвечая на вопрос БелТА о разрабатываемом документе по изменению механизма уплаты этого сбора.

Он отметил, что разработчиком данного документа является Министерство финансов. "Каким будет окончательный вариант - покажет время. Думаю, в течение третьего квартала появится ясность, чтобы с 1 января 2019 года система поменялась", - добавил Анатолий Сивак.

По словам главы Минтранса, в ситуации, когда многие граждане или ИП занимаются обслуживанием своего автомобиля самостоятельно, техосмотр очень важен как процедура, которая должна контролировать процесс такого ремонта. Поэтому подтвердить удовлетворительное техническое состояние транспортных средств можно только посредством качественной диагностики. 

"Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой", - цитирует чиновника abw.by

15:03 05/06/2018






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