В Беларуси появился еще один потенциальный "смертник"

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве в Минске. Днем 29 декабря 2017 года 29-летний минчанин в подъезде дома по ул.Куйбышева нанес удары ножом пожилой женщине, в результате которых она скончалась, после этого он похитил ее имущество.





Во время расследования убийства была установлена причастность фигуранта к ранее совершенному тяжкому преступлению - в мае 2017 года он с ножом напал на женщину в подъезде дома на ул. М.Богдановича, после чего завладел вещами потерпевшей. Преступления совершались мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.





При расследовании уголовного дела допрошено более 35 свидетелей, проведено более 30 экспертиз, в том числе биологические и генетические, которые подтверждают причастность мужчины к преступлениям.





Действия обвиняемого квалифицированы: что касается событий мая 2017 года - по ч.3 ст.207 УК (разбой, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.14 и п.12 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), по событиям декабря 2017 года - по ч.3 ст.207 УК (разбой, совершенный повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения) и п.п.6, 12, 16 ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).





Обвиняемый ознакомлен с материалами уголовного дела. Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





Напомним, по ст.139 УК предумотрено наказание вплоть до смертной казни.