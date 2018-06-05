Аферист из Гродно собирал деньги на похороны несуществующего соседа
Аферист из Гродно собирал деньги на похороны несуществующего соседа.
Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждено в отношении молодого человека, который собирал деньги на мнимые похороны.
История получила резонанс несколько месяцев назад. Жители областного центра стали жаловаться на афериста.
"Молодой человек высокого роста ходил по квартирам и скорбным голосом сообщал о том, что умер жилец дома из соседнего подъезда. Люди давали деньги на похороны, а потом выяснялось, что на самом деле ничего и не произошло", - рассказали в милиции.
К делу подключились сотрудники органов внутренних дел и вскоре были выявлены более 40 фактов лжепоборов.
Установили личность афериста. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Ранее он уже был судим за совершение кражи в особо крупном размере, передает belta.by
14:28 05/06/2018
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