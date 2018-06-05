Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Аферист из Гродно собирал деньги на похороны несуществующего соседа

Аферист из Гродно собирал деньги на похороны несуществующего соседа.

Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждено в отношении молодого человека, который собирал деньги на мнимые похороны. 

История получила резонанс несколько месяцев назад. Жители областного центра стали жаловаться на афериста. 

"Молодой человек высокого роста ходил по квартирам и скорбным голосом сообщал о том, что умер жилец дома из соседнего подъезда. Люди давали деньги на похороны, а потом выяснялось, что на самом деле ничего и не произошло", - рассказали в милиции. 

К делу подключились сотрудники органов внутренних дел и вскоре были выявлены более 40 фактов лжепоборов. 

Установили личность афериста. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Ранее он уже был судим за совершение кражи в особо крупном размере, передает belta.by 

14:28 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё