Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Минске побит температурный рекорд 105-летней давности

Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня.

В Минске 4 июня был побит температурный рекорд 105-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году - тогда в Минске было плюс 28 градусов, сообщает Гидромет. 

В целом по стране температура воздуха днем 4 июня составляла от плюс 27 на севере до 30 градусов тепла на юге. Это на 4-7 градусов выше климатической нормы. 

А сегодня в Беларуси резко похолодало. В некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха составит 14-19 градусов выше нуля, в южных районах - плюс 20-22.

Источник: belta.by
11:12 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё