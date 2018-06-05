В Минске побит температурный рекорд 105-летней давности

В Минске 4 июня был побит температурный рекорд 105-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году - тогда в Минске было плюс 28 градусов, сообщает Гидромет.





В целом по стране температура воздуха днем 4 июня составляла от плюс 27 на севере до 30 градусов тепла на юге. Это на 4-7 градусов выше климатической нормы.





А сегодня в Беларуси резко похолодало. В некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха составит 14-19 градусов выше нуля, в южных районах - плюс 20-22.

