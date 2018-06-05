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В Быховском районе рыбак утонул на глазах 9-летней дочери

Трагедия произошла 3 июня днем возле урочища Дубки Быховского района.

44-летний мужчина и его 9-летняя дочь ловили рыбу на затоке. После решили искупаться. Отец плыл впереди, ребенок - за ним. Вдруг девочка заметила, что мужчина скрылся под водой и не появляется на поверхности. 

Перепуганный ребенок стал звать на помощь. Рыбачившие неподалеку мужчины, думая, что спасать надо девочку, вытащили ее на берег. Когда она объяснила, что тонул отец, кинулись искать его, но безрезультатно. Тело мужчины чуть позже обнаружили сотрудники ОСВОДа. Помочь ему было уже невозможно. 



Источник: belta.by
10:26 05/06/2018






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