Праздник "русского мира" - в центре Минска

— Ровно в полдень праздник начнется с боев славянских воинов у ратуши, — рассказала Минск-Новости советник посольства Российской Федерации в Беларуси Маргарита Новодворская.





Мастера декоративно-прикладного творчества познакомят минчан с традиционными ремеслами — плетением, росписью пряников, ковкой, гончарным искусством. Покажут, как ткут на дощечках и обрабатывают бересту, — всему этому можно будет научиться на площадке «Русь сказочная».





В спортивной зоне желающие смогут продемонстрировать силу богатырскую, проявить ловкость и смекалку. Пройдут соревнования по перетягиванию канатов, толканию гири, игре в городки и другие.





Гости смогут покататься на лошадях, увидеть старинные обряды, примерить расписные платки, попробовать душистые пряники. В «Татарском шатре» их ожидает знакомство с самобытными традициями татаро-башкир, а на площадке «Радуга вкусов» — дегустация блюд многонациональной России.





— Также будут работать выставка российского автопрома, полевая кухня, летний кинотеатр, — перечисляет Новодворская. — Для любителей русской поэзии и народных песен развернется площадка «Давайте споем!» на пересечении улицы Герцена и Музыкального переулка.





Новинками нынешнего года станут тематическая зона «Перелистывая страницы истории», на которой покажут реконструкцию событий различных эпох истории государства Российского, и площадка «Палитра костюмов», где расскажут об истории национальных убранств.





Большая программа развернется и на сцене у концертного зала «Верхний город», где выступят коллективы общественных объединений — народный русский хор им. А. Никитиной, дагестанский ансамбль «Легенды Кавказа», чувашский «Хамар-Ял», татаро-башкирский фольклорный коллектив «Лейсян».





И гости из России — ансамбли «Русские узоры» (Псков), «Ватага» (Брянск), «Волжанка» (Ярославль), «Ретро-хит» и «Маэстро» (Санкт-Петербург).





— В гости к минчанам приедет и один из лучших коллективов страны — государственный ансамбль Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда, — говорит М. Новодворская. — Артисты представят творчество донских, кубанских, терских казаков.





День России пройдет с 12:00 до 23:00. Организаторы праздника — Мингорисполком, посольство России и Представительство Россотрудничества в Беларуси, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, Республиканский центр национальных культур.