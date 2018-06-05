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Праздник "русского мира" - в центре Минска

День России пройдет в Верхнем городе 9 июня

— Ровно в полдень праздник начнется с боев славянских воинов у ратуши, — рассказала Минск-Новости советник посольства Российской Федерации в Беларуси Маргарита Новодворская.

Мастера декоративно-прикладного творчества познакомят минчан с традиционными ремеслами — плетением, росписью пряников, ковкой, гончарным искусством. Покажут, как ткут на дощечках и обрабатывают бересту, — всему этому можно будет научиться на площадке «Русь сказочная».

В спортивной зоне желающие смогут продемонстрировать силу богатырскую, проявить ловкость и смекалку. Пройдут соревнования по перетягиванию канатов, толканию гири, игре в городки и другие.

Гости смогут покататься на лошадях, увидеть старинные обряды, примерить расписные платки, попробовать душистые пряники. В «Татарском шатре» их ожидает знакомство с самобытными традициями татаро-башкир, а на площадке «Радуга вкусов» — дегустация блюд многонациональной России.

— Также будут работать выставка российского автопрома, полевая кухня, летний кинотеатр, — перечисляет Новодворская. — Для любителей русской поэзии и народных песен развернется площадка «Давайте споем!» на пересечении улицы Герцена и Музыкального переулка.

Новинками нынешнего года станут тематическая зона «Перелистывая страницы истории», на которой покажут реконструкцию событий различных эпох истории государства Российского, и площадка «Палитра костюмов», где расскажут об истории национальных убранств.

Большая программа развернется и на сцене у концертного зала «Верхний город», где выступят коллективы общественных объединений — народный русский хор им. А. Никитиной, дагестанский ансамбль «Легенды Кавказа», чувашский «Хамар-Ял», татаро-башкирский фольклорный коллектив «Лейсян». 

И гости из России — ансамбли «Русские узоры» (Псков), «Ватага» (Брянск), «Волжанка» (Ярославль), «Ретро-хит» и «Маэстро» (Санкт-Петербург).

— В гости к минчанам приедет и один из лучших коллективов страны — государственный ансамбль Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда, — говорит М. Новодворская. — Артисты представят творчество донских, кубанских, терских казаков.

День России пройдет с 12:00 до 23:00. Организаторы праздника — Мингорисполком, посольство России и Представительство Россотрудничества в Беларуси, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, Республиканский центр национальных культур.

10:17 05/06/2018






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