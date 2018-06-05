Десятки погибших и сотни пострадавших: вулкан Фуэго разбушевался в Гватемале
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69 человек, сообщает Prensa Libre со ссылкой на местные власти.
В нескольких городах из-за извержения вулкана объявлен «красный» уровень тревоги. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.
Также стало известно, что США окажут помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале.
Источник: gazeta.ru
09:44 05/06/2018
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