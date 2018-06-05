В нескольких городах из-за извержения вулкана объявлен «красный» уровень тревоги. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.





Также стало известно, что США окажут помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале.