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Тигровая акула откусила парню самое ценное

Инцидент произошел на северо-востоке Бразилии на пляже неподалеку от города Ресифи.

Молодой человек вместе с компанией отправился на пляж втайне от матери. Женщина запретила сыну ходить на пляж, где два месяца назад в результате нападения акулы руки и ноги лишился 34-летний турист, пишет Daily Mail.



Игнорирование материнского запрета обернулось для Хосе трагедией – тигровая акула откусила парню половые органы. Спасатели оперативно отреагировали на случившееся – они вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь.

Однако хищница не только лишила парня самого ценного, но и повредила бедренную кость. По дороге в больницу Хосе пережил два сердечных приступа, и, несмотря на усилия врачей, умер в больнице, пишет sputnik.by





09:24 05/06/2018






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