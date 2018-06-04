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Минская милиция опровергает сообщения о субботнем "хапуне" на Зыбицкой

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали информацию о задержании большого количества отдыхающих на улице Зыбицкой в минувшие выходные.

Информация о «хапуне» и длительном нахождении в РУВД некоторых правонарушителей не соответствует действительности, заявили в столичной милиции.

В ГУВД отметили, что они уделяют пристальное внимание охране общественного порядка на улице Зыбицкой и расположенной вблизи набережной реки Свислочь. С наступлением лета нарушения общественного порядка со стороны отдыхающей там молодежи участились, поэтому правоохранители вынуждены принимать соответствующие меры.
 
За прошлые выходные милиционеры задержали несколько десятков человек за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи Зыбицкой, то есть вне баров и летних террас, и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Задержанных доставили в Центральное РУВД, где на них составили административные протоколы по ст.17.3 КоАП, после чего их отпустили.
 
«Появившаяся на отдельных ресурсах информация о «хапуне» и длительном нахождении в райуправлении отдельных правонарушителей является лишь домыслом псевдожурналистов и не соответствует действительности», - заявляют в этой связи столичной милиции.
 
Единственным задержанным до понедельника оказался гражданин, который ранее привлекался к ответственности по ст.17.3 КоАП, но не сделал соответствующих выводов. Утром 4 июня его доставили в суд для разбирательства.

 

Напомним, сегодня о «хапуне на Зыбицкой» написала «Наша Нiва». По словам читателей газеты, в минувшую субботу людей массово вывозили автозаками в отделение милиции, где на них составляли протоколы и предлагали два варианта: или подписываешь документ, или тебя задерживают до понедельника, пишет telegraf.by


19:57 04/06/2018






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