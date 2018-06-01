К « Народным новостям Витебска » обратилась мама 16-летней девушки, которая пыталась совершить суицид. Женщина была шокирована произошедшим, не получила внятных объяснений от руководства колледжа и не смогла полноценно пообщаться с дочерью в Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, куда ее госпитализировали.





Правда, после обращения матери в облздрав, девушку перевели в открытое отделение и вернули мобильный телефон. Поэтому корреспонденту «ННВ» удалось с ней поговорить.





Как рассказала девушка, после окончания 9 классов она поступила в ВГТК и сейчас учится на втором курсе. Какое-то время назад, когда второкурсница собиралась в поездку в качестве волонтера с благотворительным общественным объединением «Мир без границ» представительница администрации колледжа (имя есть в редакции, и «ННВ» готовы предоставить данные компетентным органам) очень отрицательно характеризовала ее организаторам, рассказав несоответствующие действительности факты.





В тот раз конфликт разрешился при помощи директора учебного заведения, и девушка в поездку отправилась. Но, по ее словам, придирки представительницы администрации ВГТК не прекратились. Впрочем, женщина «давила» и на других учащихся колледжа и, как уверяет второкурсница, могла прибегать не только к моральному унижению, но и физическому воздействию.









31 мая, доведенная до отчаяния таким отношением, рассказывает девушка, она закрылась в туалете учебного корпуса Витебского государственного технического колледжа и вскрыла себе вены.





Бригада скорой помощи доставила суицидницу сначала в травмпункт Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а затем в Витебскую детскую областную клиническую больницу. Уже оттуда, не дождавшись матери, ее отвезли в Витьбу.





Как рассказала девушка, после помещения в больницу представители правоохранительных органов с ней еще не встречались и не пытались выяснить причины, по которым она пыталась совершить суицид.





Корреспонденту «Народных новостей Витебска» удалось связаться с директором ВГТК Александром Лосякиным. Правда, он отказался комментировать произошедшее в колледже. Саму же ученицу и ее мать, которая одна воспитывает троих детей, он характеризовал положительно.





Ту работницу колледжа, которую студентка обвиняет в преследовании, Александр Лосякин тоже хвалил. По словам директора, эта женщина отработала в сфере образования 45 лет и ей остается до пенсии полтора года. Она всегда проявляла к своим подопечным заботу и повышенное внимание, уверил Лосякин.





Милиция проводила проверку по этому факту. Отметим, что информация о ЧП с подростком поступила в отдел внутренних дел из медицинского учреждения. Сейчас этот материал истребован из милиции и следователи Витебского городского отдела Следственного факта начали свою проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.