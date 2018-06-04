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В Бобруйске отец украл у 7-летнего сына копилку и получил 2 года "химии"

Эта история произошла в Бобруйске в начале марта: 34-летний безработный покусился на сбережения… своего 7-летнего сына!

Мальчишка копил деньги на летний отдых, но его отец в один миг разрушил все планы ребенка. Мужчина забрал копилку своего чада, разбил ее, а деньги забрал себе. На выпивку.

- Мальчик проживал вместе с матерью, а отец периодически навещал его и даже иногда у них ночевал. Так, после одной из таких ночевок отец украл шкатулку-копилку сына, где было 20 долларов, 300 российских рублей и 56 белорусских рублей с копейками. Эти деньги он потратил на спиртное. А оставшуюся небольшую сумму он добровольно выдал сотруднику милиции, - рассказала «Комсомолке» старший помощник прокурора города Бобруйска Наталья Лосева. - Суд признал мужчину виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно. Его приговорили к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

Как оказалось, мужчина был ранее судим, причем неоднократно! Первый раз его осудили за кражу в 2009 году. Вскоре его признали виновным уже по статье 186 УК РБ («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества»). В 2011 году он вновь был осужден по этой статье. А в 2015 году он похитил деньги с банковской карточки своей бывшей возлюбленной, матери его сына. Причем тогда деньги он тоже потратил на спиртное.

К слову, отец все-таки вернул мальчику украденные им деньги - передал их на суде матери.

19:04 04/06/2018






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