Мальчишка копил деньги на летний отдых, но его отец в один миг разрушил все планы ребенка. Мужчина забрал копилку своего чада, разбил ее, а деньги забрал себе. На выпивку.





- Мальчик проживал вместе с матерью, а отец периодически навещал его и даже иногда у них ночевал. Так, после одной из таких ночевок отец украл шкатулку-копилку сына, где было 20 долларов, 300 российских рублей и 56 белорусских рублей с копейками. Эти деньги он потратил на спиртное. А оставшуюся небольшую сумму он добровольно выдал сотруднику милиции, - рассказала « Комсомолке » старший помощник прокурора города Бобруйска Наталья Лосева. - Суд признал мужчину виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно. Его приговорили к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.





Как оказалось, мужчина был ранее судим, причем неоднократно! Первый раз его осудили за кражу в 2009 году. Вскоре его признали виновным уже по статье 186 УК РБ («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества»). В 2011 году он вновь был осужден по этой статье. А в 2015 году он похитил деньги с банковской карточки своей бывшей возлюбленной, матери его сына. Причем тогда деньги он тоже потратил на спиртное.





К слову, отец все-таки вернул мальчику украденные им деньги - передал их на суде матери.