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Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд. Мать требует эксгумации сына

Полтора месяца назад Следственный комитет сообщил: расследование по делу рядового Александра Коржича завершено. В ведомстве пришли к выводу — сослуживцы довели молодого человека до самоубийства.

Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд. Мать требует эксгумации сына
Однако в пятницу, 1 июня, мама погибшего солдата Светлана Коржич написала заявление в СК, что не согласна с результатами расследования. Женщина потребовала эксгумацию сына, а также допрос дополнительных свидетелей.

— 1 июня закончила знакомиться с материалами уголовного дела, в нем 32 тома. Я не согласна с его выводами, с тем, что это было доведение до самоубийства. Осталось слишком много вопросов, на которые нет ответа. Поэтому сразу же написала письмо в СК, жду ответа. О своей позиции также сообщила в Администрацию президента, — рассказывает TUT.BY Светлана Коржич.

Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля Следственный заявил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Светлана Коржич еще тогда заявила, что с выводами следствия она не согласна.

Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Сержантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

— Я попросила провести эксгумацию тела, опросить дополнительных свидетелей из Пинска, тех людей, кто знал Сашу с детства, — уточняет Cветлана Коржич.

Оказывается, еще месяц назад, ознакомившись с первыми томами дела, женщина писала в СК другое ходатайство. В нем она настаивала на проведении дополнительных следственных действий, назначений экспертиз. Стал вопрос о продлении расследования, но Светлана Коржич «отказалась от этого ходатайства» и приезжала в Минск для ознакомления с материалами уголовного дела.

— Участники уголовного процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, расследование гибели Коржича завершено, ранее мы об этом заявляли, —  прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Следственного комитета.

По закону на ознакомление есть месяц. В случае если участники заявили какое-то ходатайство, то могут быть назначены дополнительные следственные действия, и тогда сроки для ознакомления с уголовным делом увеличиваются еще на месяц.


Напомним, тело рядового Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части - он висел в петле с майкой на голове и завязанными ногами. 

Гибель 21-летнего Александра Коржича расследовал центральный аппарат Следственного комитета. В первые дни следователи сделали заявление: в деле 10 обвиняемых, 5 подозреваемых и три версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. В день на допрос вызывались по 20−30 военнослужащих.

По поручению Лукашенко к следственным действиям была допущена мама погибшего Александра Коржича. Однако, как она позже сообщала, следователи практически с ней не контактировали, из чего она сделала вывод, что дело вытаются спустить на тормозах.


"Белорусский партизан"
18:39 04/06/2018






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