СК: ФОК в Миорах горел из-за плотника с бетонщиком

Напомним, 1 июня произошло возгорание крыши здания физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Коммунистической в Миорах. В результате пожара огнем уничтожена кровля и второй этаж, повреждено и частично уничтожено имущество первого этажа здания.





Подозреваемыми по уголовному делу являются 55-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик (оба жители Миорского района), которые 1 июня проводили текущий ремонт кровли здания.





В результате выполнения ремонтных работ на объекте с использованием газовой горелки, подключенной к газовому баллону, произошло возгорание опалубки и деревянной обрешетки с утеплителем под кровлей, после чего пламя распространилось по всей площади кровли.





Обнаружив возгорание, подозреваемые сообщили об этом работникам ФОК, которые вызвали МЧС и эвакуировались из здания.









По уголовному делу назначены химическая и пожарно-техническая экспертизы, которые в том числе позволят установить очаг возгорания и его причину.





В отношении подозреваемых следователями применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





Расследование по уголовному делу продолжается, сумма причиненного ущерба устанавливается.



