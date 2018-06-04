Подробнее о своей неудачной попытке повести вечер на Зыбицкой « Нашей Ниве » рассказал читатель Андрей Орловский. Он с друзьями тоже попал «под раздачу» на выходных.





«Нас было четверо: я с девушкой и двое парней. Отдыхали на Зыбицкой. Да, мы немного выпили, но пили только в барах. Были адекватны и вели себя прилично. Где-то после 11-ти ночи мы немного прогулялись еще по Зыбицкой и остановились покурить — решали, что делать дальше, может поехать домой. К нам подошли омоновцы — паспорт не спрашивали, ничего такого. Просто сказали парням: «Пройдемте».





Девушке «пройти» было не нужно, ей приказали остаться, — рассказал Андрей. — Нас завели в автозак, который стоял на остановке возле станции метро «Немига». Нас заводят — а там уже человек восемь, все — парни. Ну мы даже повеселились немного, подумали, разберутся и отпустят».





Но не отпустили. По словам Орловского, задержанных отвезли в РУВД Центрального района.





«Там завели в какую-то комнату. В комнате было несколько милиционеров и человек 15 задержанных. Милиционеры составляли на всех протоколы. Как конвейер: составили протокол — и новых ведут.





Писали, что мы были пьяны и мешали людям отдыхать. Мой товарищ согласился подписать. Его отпустили через час. Я сначала не хотел ничего подписывать, но потом согласился. Меня отпустили под утро.





А другой мой товарищ, который категорически отказался подписывать протокол, остался до понедельника. Ему сразу сказали — снимай шнурки, пойдешь в камеру. И всем сообщили — кто подписывать не будет, остается до понедельника», — говорит Андрей.





То же рассказывает и другой очевидец: забирали народ массово. Омоновцы подходили, когда видели, что человек хоть немного под хмельком.





Вместе с нашим собеседником в автозаке ехало человек десять. На него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было 0,4 промилле.





Собеседник подтверждает: вариантов было два. Или подписываешь протокол или тебя задерживают до понедельника. Сам он решил подписать.





Ни в пресс-службе УВД Мингорисполкома, ни в РУВД Центрального района не смогли дать оперативный комментарий в связи с ситуацией.









На улице Зыбицкой многолюдно каждые выходные. Это главная тусовочная улица Минска. Из-за этого почему-то она сильно беспокоит столичные власти. Кстати, в понедельник 4 июня стало известно, что на Зыбицкой установят систему видеонаблюдения и усилят патрулирование улицы. Также запретят выступления уличных музыкантов после 23.00.