В Гомель забрела рысь и съела собаку
Это случилось в 5-ом микрорайоне города, недалеко от площадки для выгула собак.
"Рысь сидела на дереве и ела собаку", – сообщают волонтеры в группе «Подари им шанс».
Рысь заметил рыбак и вызвал МЧС. Однако к момерту прибытия спасателей животное уже сбежало.
"Лес вырубается, ее обычные места обитания сокращаются, вот они и выходят в город. На прошлой недели лосенка застрелили - в ценре города!", - написал в обсуждении этой информации один из читателей группы.
"Белорусский партизан"
14:29 04/06/2018
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