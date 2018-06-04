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В Гомель забрела рысь и съела собаку

Это случилось в 5-ом микрорайоне города, недалеко от площадки для выгула собак.

"Рысь сидела на дереве и ела собаку", – сообщают волонтеры в группе «Подари им шанс». 

Рысь заметил рыбак и вызвал МЧС. Однако к момерту прибытия спасателей животное уже сбежало.

"Лес вырубается, ее обычные места обитания сокращаются, вот они и выходят в город. На прошлой недели лосенка застрелили - в ценре города!", - написал в обсуждении этой информации один из читателей группы.

"Белорусский партизан"
14:29 04/06/2018






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