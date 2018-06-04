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Со вторника резко похолодает - местами на почве заморозки

С 5 июня погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферный фронт и поступление холодной воздушной массы с севера, поэтому похолодает.

5 июня ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +14..+19°С; в южных районах ночью +13..+17°С, днем +20..+22°С. Атмосферное давление будет расти.

6 июня наша страна останется в прохладном воздухе северных широт, преимущественно в северо-восточных регионах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем местами по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. 

Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, на торфяниках Брестской области возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +14..+19°С, по юго-западу +20..+22°С.

7 июня Беларусь будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. 

Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С,на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +17..+24°С, сообщает Белгидромет.

Тепло вернется не раньше воскресенья.

"Белорусский партизан"
14:24 04/06/2018






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