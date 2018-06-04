Данные полиграфа: Савченко готовила госпереворот

Результаты полиграфа подтвердили намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть. цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал znaj.ua





Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.





Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.





Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.





23 марта 2018 Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внести залог. Защитники подали апелляцию на это решение, но апелляционный суд оставил ее под стражей.





Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу по Савченко. Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").





15 мая районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко еще на два месяца - до 13 июля. Судья обосновал такое решение опасением, что Савченко может бежать за границу.