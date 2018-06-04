Минчанин упал с высоты и его проткнуло сосной (фото 18+)
2 июня в около деревни Лошаны Минского района упал парапланерист. Мужчина неудачно «приземлился»: ствол сосны прошел насквозь его плеча.
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Сайт МЧС пишет, что сообщение о падении человека поступило около 20:00. По предварительной информации во время полета оборвалась стропа и аппарат упал в лесном массиве. Пилот получил травму плеча, его доставили в больницу.
Оказалось, что пострадавший – известный в кругах парапланеристов профи-экстримал Иван Красовский, пишет kp.by. Он занимается экстремальным спортом 15 лет: прошел курс выживания в небе на параплане и всегда совершенствовал свое мастерство. Иван один из немногих в мире исполняет «Инфинити тамблинг» – непрерывный цикл из мертвых петель.
– Он падал вчера на моих глазах. Крутил красивые петли в воздухе, а потом крыло сложилось, он начал кружиться и падать, – рассказал один из очевидцев.
Ивана привезли в Минскую областную клиническую больницу в Боровлянах. Экстремалу уже сделали операцию и достали бревно, сейчас он находится в обычной палате. Бревно врачи обещают отдать Ивану в качестве сувенира.
13:38 04/06/2018
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