Минчанин упал с высоты и его проткнуло сосной (фото 18+)

Сайт МЧС пишет, что сообщение о падении человека поступило около 20:00. По предварительной информации во время полета оборвалась стропа и аппарат упал в лесном массиве. Пилот получил травму плеча, его доставили в больницу.





Оказалось, что пострадавший – известный в кругах парапланеристов профи-экстримал Иван Красовский, пишет kp.by . Он занимается экстремальным спортом 15 лет: прошел курс выживания в небе на параплане и всегда совершенствовал свое мастерство. Иван один из немногих в мире исполняет «Инфинити тамблинг» – непрерывный цикл из мертвых петель.



– Он падал вчера на моих глазах. Крутил красивые петли в воздухе, а потом крыло сложилось, он начал кружиться и падать, – рассказал один из очевидцев.





Ивана привезли в Минскую областную клиническую больницу в Боровлянах. Экстремалу уже сделали операцию и достали бревно, сейчас он находится в обычной палате. Бревно врачи обещают отдать Ивану в качестве сувенира.