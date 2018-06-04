— Эта тема стала суперперспективной и супердоходной. Если у сотрудника ИТ-компании есть диплом, подтверждающий навыки в ИИ, его зарплата автоматически увеличивается на $1500. Если этого не сделает текущий работодатель, сделает другой, — считает специалист.

Мамоненко оптимистично смотрит на развитие технологии в нашей стране.

По его мнению, США опережают нас, но у нашей страны есть шанс их догнать.





— По уже достигнутым показателям Беларусь занимает достойное место в мире и, особенно, в Европе. Во всём мире сейчас насчитывается 10 тысяч специалистов с дипломами в области ИИ, из которых 1 700 подготовлены в Беларуси, — заключил выступающий.