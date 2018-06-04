Директор BelHard: Из 10 тысяч специалистов в мире с дипломами в области искусственного интеллекта 1700 подготовлены в Беларуси
Генеральный директор BelHard Group Игорь Мамоненко на международной конференции AI-MEN рассказал, что по развитию технологий искусственного интеллекта Беларусь может догнать США, а уже сейчас около 17% всех выпускников в мире по этой специальности подготовили в Беларуси.
Он акцентировал внимание на то, что если у обычного стартапа шанс получить инвестиции равны 1 к 10, то у стартапа, работающего с искусственным интеллектом — 1 к 2, пишет Dev.by
— Эта тема стала суперперспективной и супердоходной. Если у сотрудника ИТ-компании есть диплом, подтверждающий навыки в ИИ, его зарплата автоматически увеличивается на $1500. Если этого не сделает текущий работодатель, сделает другой, — считает специалист.
Мамоненко оптимистично смотрит на развитие технологии в нашей стране.
По его мнению, США опережают нас, но у нашей страны есть шанс их догнать.
— По уже достигнутым показателям Беларусь занимает достойное место в мире и, особенно, в Европе. Во всём мире сейчас насчитывается 10 тысяч специалистов с дипломами в области ИИ, из которых 1 700 подготовлены в Беларуси, — заключил выступающий.
12:53 04/06/2018
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