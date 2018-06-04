При извержении вулкана в Гватемале погибли десятки человек









Главный аэропорт Гватемалы Ла Аурора закрыт из-за пепла на взлетно-посадочной полосе. Президент Джимми Моралес заявил о разрушениях по меньшей мере в трех регионах страны.

Это самое крупное извержение вулкана в Гватемале с 1974 года.

Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны. По информации местного агентства по чрезвычайным ситуациям, сильнее всего пострадала деревня Эль Родео, которая оказалась на пути потока лавы. Некоторые жители деревни сгорели заживо в своих домах, сообщили в ведомстве. Спасатели не могут пробраться к деревне Ла Либертад. По оценкам властей, там тоже есть погибшие.