При извержении вулкана в Гватемале погибли десятки человек
При извержении вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 25 человек, сообщает BBC cо ссылкой на данные местных властей. Не менее 300 человек пострадали, а более 2 тысяч эвакуированы.
Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны. По информации местного агентства по чрезвычайным ситуациям, сильнее всего пострадала деревня Эль Родео, которая оказалась на пути потока лавы. Некоторые жители деревни сгорели заживо в своих домах, сообщили в ведомстве. Спасатели не могут пробраться к деревне Ла Либертад. По оценкам властей, там тоже есть погибшие.
Главный аэропорт Гватемалы Ла Аурора закрыт из-за пепла на взлетно-посадочной полосе. Президент Джимми Моралес заявил о разрушениях по меньшей мере в трех регионах страны.
Это самое крупное извержение вулкана в Гватемале с 1974 года.
12:36 04/06/2018
Загрузка...