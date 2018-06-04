Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

При извержении вулкана в Гватемале погибли десятки человек

При извержении вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 25 человек, сообщает BBC cо ссылкой на данные местных властей. Не менее 300 человек пострадали, а более 2 тысяч эвакуированы.

Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны. По информации местного агентства по чрезвычайным ситуациям, сильнее всего пострадала деревня Эль Родео, которая оказалась на пути потока лавы. Некоторые жители деревни сгорели заживо в своих домах, сообщили в ведомстве. Спасатели не могут пробраться к деревне Ла Либертад. По оценкам властей, там тоже есть погибшие.


Главный аэропорт Гватемалы Ла Аурора закрыт из-за пепла на взлетно-посадочной полосе. Президент Джимми Моралес заявил о разрушениях по меньшей мере в трех регионах страны.

Это самое крупное извержение вулкана в Гватемале с 1974 года.

12:36 04/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё