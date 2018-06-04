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Мининформ ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам

Причиной блокировки стала ненадлежащая реклама, сообщили в ведомстве.

В частности, согласно письменным уведомлениям Министерства антимонопольного регулирования и торговли, исходя из Закона «О средствах массовой информации», с 1 июня Мининформ ограничил доступ к следующим ресурсам:

Alfazaem_win, dayu-dengi-v-dolg-minsk_com, dam-dengi_xyz, dam-deneg_casa, dengi-vdolg_info, financehelp_xyz, idengy_com, money-tyt_com, mymoney_by, zaem-v-minske_website, money-gold_win, vdolg24_xyz, get24h7_ru, alfacredit_win, zaimvdolg_com, zzzdengi_com, dengivdolg-vzaem_by.

На сайте Министерства отмечается, что указанные выше интернет-ресурсы предоставляли денежные займы в небольших объемах практически любому желающему, нарушая существующий установленный порядок.
Напомним, ранее за подобные нарушения, связанные с ненадлежащим размещением рекламного контента, Министерство информации блокировало два сайта.

А до того, в апреле, за размещение и распространении информации,  связанной с пропагандой или призывом к покупке наркотических веществ,  согласно рекомендации МВД заблокировали 11 сайтов.

12:01 04/06/2018






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