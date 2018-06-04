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В Кобрине появилась первая в Беларуси поилка и кормушка для бездомных котов

Центр помощи бездомным животным «Лисабона» в городе Кобрине, при согласовании и поддержке администрации города, установил первую в Беларуси стационарную кормушку и поилку для уличных котов.
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Данный проект разрабатывался Центром долгое время, так как до начала реализации проекта необходимо было запустить программу «Льготная стерилизация домашних и бездомных животных в городе Кобрине» для сокращения популяции уличных животных гуманными методами, пишет Kobrincity.by

С момента запуска этой программы было стерилизовано более 700 животных, что заметно снизило количество бездомышей на улицах города и послужило основанием для установки стационарных кормушек и поилок для уличных стерилизованных котов. 

Подобные кормушки и поилки уже десятилетиями стоят на улицах европейских городов, и вот данная инициатива распространилась и на Беларусь. Сейчас изготавливаются ещё несколько кормушек и поилок, которые будут установлены на улицах города.

Первый пункт кормления расположился в одном из спальных районов города, где жильцы весьма лояльно относятся к бездомышам, кормят их и помогают нашему Центру ловить животных для стерилизации.

В данном дворе живёт прекрасная семейная пара Ксения и Андрей, которые помогали с установкой кормушки и поилки, а также будут следить не только за санитарным состоянием объекта, но и пополнять их вместе с другими жильцами.

Не секрет, что в Беларуси, впрочем как и других странах постсоветского пространства, множество людей подкармливают уличных животных.

Однако зачастую они сталкиваются с непониманием общества и соседей.

Одно из главных нареканий — это внешний вид импровизированных «мисочек» для кормления, которые порой представляют собой пришедшую в негодность домашнюю утварь и портят внешний вид дворов.

Также жильцов пугает то, что при регулярном кормлении животные начнут активнее плодиться.

Однако установка стационарных пунктов кормления в сочетании с программой стерилизации снимают все эти вопросы.

Данные кормушки и поилки не только помогают уличным котам выжить, но и служит своеобразным украшением двора, где они установлены.

Также хочется отметить, что жильцы очень позитивно отнеслись к установке данных объектов и просили дальше развивать данную инициативу в городе. 


11:47 04/06/2018






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