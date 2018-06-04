Данный проект разрабатывался Центром долгое время, так как до начала реализации проекта необходимо было запустить программу «Льготная стерилизация домашних и бездомных животных в городе Кобрине» для сокращения популяции уличных животных гуманными методами, пишет Kobrincity.by





С момента запуска этой программы было стерилизовано более 700 животных, что заметно снизило количество бездомышей на улицах города и послужило основанием для установки стационарных кормушек и поилок для уличных стерилизованных котов.





Подобные кормушки и поилки уже десятилетиями стоят на улицах европейских городов, и вот данная инициатива распространилась и на Беларусь. Сейчас изготавливаются ещё несколько кормушек и поилок, которые будут установлены на улицах города.





Первый пункт кормления расположился в одном из спальных районов города, где жильцы весьма лояльно относятся к бездомышам, кормят их и помогают нашему Центру ловить животных для стерилизации.





В данном дворе живёт прекрасная семейная пара Ксения и Андрей, которые помогали с установкой кормушки и поилки, а также будут следить не только за санитарным состоянием объекта, но и пополнять их вместе с другими жильцами.





Не секрет, что в Беларуси, впрочем как и других странах постсоветского пространства, множество людей подкармливают уличных животных.





Однако зачастую они сталкиваются с непониманием общества и соседей.





Одно из главных нареканий — это внешний вид импровизированных «мисочек» для кормления, которые порой представляют собой пришедшую в негодность домашнюю утварь и портят внешний вид дворов.





Также жильцов пугает то, что при регулярном кормлении животные начнут активнее плодиться.





Однако установка стационарных пунктов кормления в сочетании с программой стерилизации снимают все эти вопросы.





Данные кормушки и поилки не только помогают уличным котам выжить, но и служит своеобразным украшением двора, где они установлены.





Также хочется отметить, что жильцы очень позитивно отнеслись к установке данных объектов и просили дальше развивать данную инициативу в городе.



