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Генпрокуратура рассказала, к чему готовиться бытовым хулиганам

Если личность бытового хулигана не установлена, будет отвечать собственник жилья.

Генеральная прокуратура проанализировала ситуацию с преступностью в сфере семейно-бытовых отношений. Как сообщает ее пресс-служба, еще в мае 2014 года по предложению ведомства был утвержден порядок взаимодействия должностных лиц органов внутренних дел, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. Однако выработанный механизм оказался неэффективным.

- Поскольку факты бытового хулиганства, как правило, происходят в ночное время, граждане обращаются за помощью в органы внутренних дел. Их сотрудники выбывают на места, выясняют обстоятельства нарушений. Полученные в ходе проверки материалы о нарушении правил пользования жилыми помещениями направляются для рассмотрения в эксплуатирующие организации, где остаются без надлежащего реагирования, - сообщают в ведомстве.

Коммунальщики, уделяя внимание вопросам использования жилищного фонда, приоритетно контролируют соблюдение технических регламентов. При этом не проявляют активности в реализации своих прав на ведение административного процесса по фактам нарушения гражданами правил проживания в многоквартирных домах.

Надзорная практика также показала, что должностные лица эксплуатирующих организаций, к которым относятся различные жилищно-эксплуатационные организации, товарищества собственников, жилищно-строительные потребительские кооперативы, не обладают необходимыми знаниями о ведении административного процесса по правонарушениям, связанным с бытовым хулиганством.

Выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения заявлений и волокиты, которые приводили к непривлечению виновных к ответственности, незаконного прекращения административных производств.

Результативность работы по предупреждению «домашнего хулиганства» видится Генпрокуратуре и в законодательном закреплении за органами внутренних дел полномочий на ведение административного процесса по таким фактам.

В этих целях ведомство инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства, предусмотрев при неустановлении нарушителя общественного порядка ответственность собственника (нанимателя) жилого помещения, с предоставлением права на составление протоколов сотрудникам органов внутренних дел.

Там считают, что это позволит оперативно реагировать на факты указанных нарушений, устранить проблему отказа нарушителей в доступе в жилое помещение, повысит уровень правовой защищенности граждан.

 

11:20 04/06/2018






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