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Карпенко: Выпускные экзамены в белорусских школах будут меняться

Выпускные экзамены в белорусских школах будут меняться. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир вечером 3 июня.

Чиновник обратил внимание на то, что форма школьных выпускных экзаменов не соответствует форме вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения. По мнению Карпенко, нужно создать новый формат, который сбалансирует потребности школы, учащегося и родителей, передает "Еврорадио".

Министр пообещал, что новый формат экзаменов не будет неожиданным, а появится в течение года-двух.

Кроме того, Карпенко сообщил, что в следующем году планируются определенные изменения при поступлении в вузы. Например, по некоторым специальностям могут появиться внутренние вступительные экзамены. "За централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента", — пояснил чиновник.

Кроме того, рассматривается возможность поменять методологию подсчета баллов на централизованном тестировании. Новая система должна стать более понятной для абитуриентов и родителей. Опробовать ее планируется уже на этой вступительной кампании, но знакомы с ней пока будут только специалисты.

11:17 04/06/2018






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