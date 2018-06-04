Карпенко: Выпускные экзамены в белорусских школах будут меняться

Чиновник обратил внимание на то, что форма школьных выпускных экзаменов не соответствует форме вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения. По мнению Карпенко, нужно создать новый формат, который сбалансирует потребности школы, учащегося и родителей, передает "Еврорадио"





Министр пообещал, что новый формат экзаменов не будет неожиданным, а появится в течение года-двух.





Кроме того, Карпенко сообщил, что в следующем году планируются определенные изменения при поступлении в вузы. Например, по некоторым специальностям могут появиться внутренние вступительные экзамены. "За централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента", — пояснил чиновник.





Кроме того, рассматривается возможность поменять методологию подсчета баллов на централизованном тестировании. Новая система должна стать более понятной для абитуриентов и родителей. Опробовать ее планируется уже на этой вступительной кампании, но знакомы с ней пока будут только специалисты.