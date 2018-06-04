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В Гомеле столкнулись два автобуса. 7 человек в больнице

ДТП случилось на Речицком проспекте 4 июня в 7 утра.

В сообществе «Это Гомель, детка» читатели пишут, что столкнулись автобусы из автопарка.

«Много в Гомеле сейчас ДТП с автобусами. Интересно – в чем реальная причина? Очень странно, когда профессионалы попадают в аварию. Возможно – переутомление водителей виновато? Или дополнительные транзитные большегрузы в количестве нескольких тысяч ежедневно осложнили дорожную обстановку. Кстати, вот конструктивные предложения – на трассах транзитного движения большегрузов в Гомеле не надо на ночь отключать светофоры. Сложно и опасно дорогу без них переходить. Особенно пожилым людям. Это прежде всего проспект Октября и Речицкий проспект », – пишут пользователи VK.

По информации gomel.today, госпитализировали 7 человек. Официально происшествие пока не комментировали.


10:41 04/06/2018






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