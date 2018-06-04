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Кумиры молодых белорусов: Билл Гейтс, Владимир Путин, Макс Корж

Первую пятерку кумиров белорусской молодежи составляют вовсе не белорусы.

Это показало исследование агентства Vondel \ Hepta. Оно исследовало молодых людей 1995-2005 годов рождения, пишет marketing.by.

Людьми, за которыми молодежь следит в соцсетях, являются блоггеры, музыканты, киноактеры и спортсмены. Около 20% опрошенных даже подписаны на каналы известных брендов.

15-16-летние подростки чаще называют человека успешным, если он профессионал в своем деле, сделал карьеру, богатый и имеет успешный бизнес.

Десятку успешных людей, по мнению молодежи, составляют Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск, Ольга Бузова, Владимир Путин, Макс Корж, Павел Дуров, Марк Цукерберг, Криштиану Роналду, Дарья Домрачева.

Как легко заметить, белорусов в этом списке только двое — Макс Корж и Дарья Домрачева, передает "Еврорадио".


10:06 04/06/2018






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