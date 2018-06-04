Светлогорцам предлагают выбрать бренд города и района

По условиям конкурса, принять участие мог любой желающий, независимо от пола и возраста, один или в составе творческой группы. Всего было прислано 12 проектов будущего бренда Светлогорского района.





31 мая жюри, в состав которого вошли представители районного исполнительного комитета и местных средств массовой информации, определилось с работой-победителем.





Однако организаторам интересно, что по этому поводу думают сами светлогорцы. Поэтому победитель конкурса, выбранный жюри, будет объявлен только во время торжественного подведения итогов в день празднования Дня молодежи. А у жителей города и района есть возможность до 20 июня включительно проголосовать за наиболее понравившуюся работу, которая достойна звания «Бренда Светлогорского района».





Работе, набравшей наибольшее число голосов интернет-аудитории, будет присвоен приз зрительских симпатий, а во время церемонии награждения победителей будет вручен диплом и специальный приз.