В Витебске исчезли туи, посаженные мэром на субботнике
В ночь с 1 на 2 июня пропали две туи из аллеи в районе дома №47 на Московском проспекте в Витебске, посаженной во время последнего городского субботника.
В этом месте высадили около двух десятков молодых туй, а как сообщает городская газета «Витьбичи» во время субботника на Москвоском проспекте работал и принимал участие в посадке деревьев председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.
На месте двух деревьев остались не засыпанные ямы, похоже, что тот, кто выкапывал туи, спешил. Вполне вероятно, что под покровом ночи это сделали злоумышленники и теперь деревья, которых касалась рука мэра, будут красоваться на чьем-то личном дачном участке или на кладбище, пишут "Народные новости Витебска".
08:54 04/06/2018
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