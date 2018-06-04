У Литвиненко зарплата ректора составляет лишь малую часть дохода — 5,7 млн руб. Главе Горного университета принадлежит 19,32% акций одного из крупнейших производителей химических удобрений «ФосАгро», он является вторым по величине совладельцем. В прошлом году Литвиненко увеличил свою долю, выкупив 4,81% акций у члена совета директоров Игоря Антошина. ​В 1997 году Литвиненко руководил научным советом, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» будущий президент Путин, в 2000, 2004 и 2012 годах ректор Горного университета возглавлял избирательный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Второе и третье места в рейтинге, как и в прошлом году, заняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. В 2017 году они заработали 65,9 млн и 53,4 млн руб. соответственно. По сравнению с 2016 годом доход Мау вырос на 1,4 млн руб., у Синельникова-Мурылева — на 4,8 млн руб. Оба ректора не указывают в декларациях источники дохода. ​Мау в РАНХиГС заработал 9,4 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе академии. «Остальные доходы связаны с исполнением обязанностей в советах директоров «Газпрома», Транскапиталбанка, «Северстали», а также в наблюдательном совете Сбербанка. Также часть годового дохода ректора составляет вознаграждение за научно-исследовательскую деятельность», — пояснили в пресс-службе.









Синельников-Мурылев в беседе с РБК назвал науку и преподавание основными источниками своих доходов. «Примерно пятую часть моих доходов я получаю как ректор. Подавляющую часть составляют доходы от научной и преподавательской деятельности. Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — рассказал он.





Для составления рейтинга РБК использовал сведения о доходах руководителей учреждений, созданных для выполнения задач Министерства образования и науки, — это значительная часть топ-менеджеров российских государственных вузов, а также декларации учреждений, подведомственных каждому из министерств и напрямую правительству (к последним, например, относятся НИУ ВШЭ и РАНХиГС).