Из данных LIGO ученые сделали вывод, что масса объекта, который возник в результате слияния нейтронных звезд, примерно в 2,7 раза больше, чем масса Солнца. Ученые имеют две версии – это или самая массивная нейтронная звезда, или самая легкая черная дыра. Остальные черные дыры имеют массу в 4-5 раз больше, чем масса Солнца.



Наблюдения "Чандры" говорят не только о том, что они показали, но и о том, чего не показали. Если бы нейтронные звезды слились и образовали более тяжелую нейтронную звезду, астрономы ожидали бы, что она будет быстро вращаться и создавать очень сильное магнитное поле. Это, в свою очередь, будет создавать расширяющийся пузырь высокоэнергетических частиц, который приведет к яркому рентгеновскому излучению. Но вместо этого данные "Чандры" показывают уровни рентгеновских лучей, которые в несколько сотен раз ниже того, что ожидается для быстро вращающейся нейтронной звезды и связанного с ней пузыря высокоэнергетических частиц, подразумевая, что вместо этого образуется черная дыра.



Если это подтвердится, станет известно одно: рецепт создания черной дыры иногда может быть не таким уж простым. В случае GW170817 потребовалось бы два взрыва сверхновой, которые оставили после себя две нейтронные звезды на тесных орбитах и гравитационно-волновое излучение, которое свело нейтронные звезды вместе.

