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У православных верующих начинается Петров пост

У православных верующих сегодня начинается Петров пост.

Этот пост установлен в честь святых апостолов, которые после сошествия на них Святого Духа разошлись по всем странам с благой вестью, находясь всегда в посте и молитве. Одни люди, слушая их, поверили в Бога, другие же озлобились и захотели их погубить. Многие из апостолов закончили свою жизнь, как и Иисус, на кресте или в темнице.
Петров пост напоминает верующим о том, что главный враг, как гласит Евангелие, не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. Часто вновь крещеный забывает о любви к Богу и ближнему и возвращается к прежним грехам. Об этой опасности и напоминает пост. Он служит воспитанию воли христианина, так как в посте человек учится подчинять телесные потребности своему духу, как это делали многие святые.
Петров пост всегда начинается с понедельника, через неделю после праздника Святой Троицы, поэтому каждый год дата его начала разная. Зато завершается пост всегда 12-го июля, в день памяти о христианских мучениках апостолах Петре и Павле.
Этот пост относительно нестрогий. Рыба разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. В понедельник можно употреблять горячую пищу без масла. Среда и пятница - строгий пост (сухоядение): можно есть хлеб, вареные овощи, фрукты, пить воду, компот. В остальные дни разрешаются рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом.

08:35 04/06/2018






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