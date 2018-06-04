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Почем левый техосмотр в Светлогорске?

Инженера одной из диагностических станций Светлогорска поймали, что называется, с поличным. Сотрудник ДС за деньги пропускал через линию технически неисправные автомобили и ставил отметку о ТО.

По информации "Светлогорских новостей", оперативники вышли на взяточника, получив информацию о том, что житель Жлобина собирается пройти техосмотр "по знакомству" на автомобиль своего друга. При этом было известно, что машина находится в состоянии, которое вряд ли позволило бы ей пройти ТО без посторонней помощи. Милиционеры дали участникам сговора довести дело до конца, после чего надели наручники на сотрудника диагностической станции.
В ходе предварительной проверки выяснилось, что взятки были хоть не велики, но постоянны. Такса - от 20 до 40 рублей. Подтверждено 6 фактов дачи взятки, по каждому из них доказан служебный подлог. Действия гражданина первоначально были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». В соответствии с санкцией этой статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Районным отделом Следственного комитета уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

08:18 04/06/2018






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