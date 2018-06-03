Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Литовские таможенники показали, как сигареты из Беларуси нелегально попадают в Евросоюз

Сотрудники Криминальной таможенной службы Литвы задержали на железнодорожной станции «Вильнюс» 600 ящиков контрабандных сигарет. Груз следовал из Беларуси и был задекларирован как доски.

При проверке выяснилось, что в древесностружечных плитах были вырезаны тайники, так называемые «гробы», в которых и были спрятаны сигареты.

Видео вскрытия «гробов», которое произошло еще 29 мая, таможенники обнародовали в пятницу на официальном сайте ведомства в «Фейсбуке».

Источник: "Белсат"
20:17 03/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё