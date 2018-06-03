Лучшее время для прогулок по великолепному старинному парку рядом с деревней Сигневичи не придумать. Молодая трава в пояс, яркий ковер из первых цветов и непуганые соловьи, соревнующиеся в «вокальном мастерстве». И неожиданно открывающаяся взору таинственная тенистая аллея из старых лип. Идя по ней, так легко представляешь легкие скользящие тени бывших хозяев - выдающихся людей своего времени. Вот только кроме парка других материальных следов их пребывания на наших землях уже не сыщешь. Среди буйства зелени засыпанная желтым песком площадка, где когда-то стоял усадебный дом Прозоров. Он долгие годы разрушался, пока нынешней весной его окончательно не сровняли с землей. Как сказали в местном сельсовете, «в связи с аварийным состоянием». Вот такой контраст. Еще одной шляхетской усадьбой у нас стало меньше., пишет "Вечерний Брест"









Тот самый Прозор





Усадьба Сигневичи нынешнего Березовского района упоминается в документах с 1519 года. В 1526 году подтверждается право на имение «старостине ломьзинской пани Павловой Берестейской Томиле». По привилею короля Сигизмунда I в 1526 г. она отошла Флориану Родогоскому. Впоследствии ею владели Вышенские, Станислав Малаховский, Вершготы-Гамшеи. Наиболее известными из этой плеяды стали князья Шуйские, происходившие по прямой линии от русского царя Василия Шуйского (они владели также Ивановом, Хойниками и Теребунью). Затем хозяевами имения стали Прозоры, которые возвели в Сигневичах костел Святой Девы Марии, открыли школу и госпиталь и заложили липовые аллеи парка.









Старейший представитель этого рода - Юзеф Прозор, каштелян и воевода Витебский, кавалер орденов св. Станислава и Белого Орла, происхождением был из древнего шляхетского рода литовских бояр.





Затем имение отошло Каролю Прозору (1759-1841). Всю жизнь он верой и правдой служил своему отечеству - Великому княжеству Литовскому. Литовский обозный, маршалок Литовского трибунала, генерал-майор был в числе организаторов восстания 1794 г. и собрал для него около миллиона злотых. Екатерина II считала его одним из «злостнейших бунтовщиков».





По заказу Кароля Франтишек Смуглевич в 1789 году написал картину «Портрет семьи Прозоров», которая сейчас хранится в Варшаве. А копию с этой картины сделал брестский художник Анатолий Желудко, запечатлевший также на одной из своих работ старинную усадьбу в Сигневичах.





В картинах и воспоминаниях старожилов





Идею восстановления усадебно-паркового комплекса в Сигневичах пытались продвигать местные краеведы. «Это одна из последних шляхетских усадеб на Брестчине, которую еще можно восстановить», - подчеркивал Анатолий Желудко, родом из этих мест. На III Международной научно-практической конференции «Архитектурное наследие Прибужского региона. Сохранение и культурно-историческое использование» в 2012 году он выступил с докладом на эту тему. На его запрос из облисполкома пришел ответ за подписью тогдашнего зампреда Виктора Саковского, суть которого сводилась к следующему: восстанавливать усадьбу Прозоров в Сигневичах нецелесообразно, так как она несколько раз перестраивалась и частично утратила первоначальный облик, к тому же находится в аварийном состоянии.





Средств не нашлось даже на консервацию. И усадьба тихо умирала. Кроме господского дома из дерева на каменном фундаменте она в свое время включала три амбара, сарай для экипажа, конюшню, ледник, кладовую, домик для копчения, скотный двор, сарай для сена, кузницу и мельницу-ветряк. Одна за одной исчезли четыре спаренные колонны, обрамлявшие вход в дом с крыльца, был сорван пол, разобраны печки, выбиты окна и двери, продырявилась крыша... Пару недель назад и эти остатки шляхетского быта были погребены современной техникой.





Пейзажный парк периода романтизма





К счастью, еще есть что охранять. Старинному, удивительному по красоте парку в Сигневичах повезло больше, чем усадебному дому. Он находится под защитой государства, о чем свидетельствует установленная здесь табличка. В 1999 году в Сигневичи отправилась экспедиция ученых БрГУ им. Пушкина. Они пришли к выводу, что это «удовлетворительно сохранившийся пейзажный парк периода романтизма» (в отличие от регулярных, предназначенных для забав, такие парки - лучшее место для прогулок и созерцания природы). Авторы научной работы особо отметили «хорошо сохранившийся прогулочный маршрут с интересным композиционным решением» и оригинальную липовую аллею, высаженную букетным способом («подобной по композиции, длине, жизненности аллеи мы не встречали»). Вывод: по красоте и уникальности среди старинных парков Брестчины парк в Сигневичах уступает только Высоковскому.





Председатель Сигневичского сельисполкома Елена Луцкевич считает, что красота этих мест, насыщенность объектами культурной и исторической значимости, а также близость к трассе М1 помогут привлечь инвесторов. Здесь, к примеру, прекрасно вписался бы многоцелевой туристский объект с музеем быта полесской шляхты и гостиницей.





...Но тот, кто уже сейчас, в один из чудесных майских дней, вместо банальных шашлыков отважится посетить старинный парк в Сигневичах, не будет разочарован.