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Двое пьяных брестчан гонялись за людьми… с топорами

Необычный инцидент произошел 1 июня днем в центре Бреста. В дежурную часть поступил звонок от очевидца, который сообщил о двух неадекватных парнях, которые угрожают прохожим топорами. На место тут же был направлен наряд Департамента охраны.

Сотрудники группы задержания по имеющимся приметам во дворе дома на бульваре Космонавтов вычислили двоих брестчан, у которых изъято два топора. Оба были доставлены в Московский РОВД г. Бреста. Двое брестчан - 1992 и 1990 годов рождения -находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет "Вечерний Брест".


Предварительно установлено, что в ходе конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю, который пытался образумить нападавших и снимал происходящее на мобильный телефон. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

На данный момент задержанные находятся в Московском РОВД, с ними работают правоохранители. Их деяния будут квалифицированы в ближайшее время, но выходка наверняка будет стоить уголовного дела.

Фото - очевидец / ONLINER

20:08 03/06/2018






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